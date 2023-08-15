IŞİD'in doktoru Samsun'da tutuklandı!
Samsun'da, çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği fotoğraflarla tespit edilen Irak uyruklu Salam Sattar Hasan Hasan hakkında tutuklama kararı verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir dönem çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde yaralıları ve hastaları tedavi ettiği belirlenen Salam Sattar Hasan Hasan’ın (35) İlkadım ilçesinde olduğunu belirledi.
Burada farklı bir adla yabancı uyruklu kişileri de tedavi ettiği öğrenilen Irak uyruklu Hasan, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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