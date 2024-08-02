Samsun'da devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun’da devrilen ATV’nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Elaldı Mahallesi’nde bugün meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dursun Çömez (56) idaresindeki ATV ile seyir halindeyken araç devrildi. Kazada ağır yaralanan Dursun Çömez, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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