Samsun'da devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da devrilen ATV’nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:19
Samsun'da devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti
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Feci kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Elaldı Mahallesi’nde bugün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dursun Çömez (56) idaresindeki ATV ile seyir halindeyken araç devrildi. Kazada ağır yaralanan Dursun Çömez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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