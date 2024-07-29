Samsung Galaxy Watch Ultra'nın iç bileşenleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:22

Güncelleme: 29.07.2024 - 13:22

Samsung'un yeni tanıtmış olduğu akıllı saati Galaxy Watch Ultra'nın iç bileşenlerini merak edenler için görseller yayınlandı. Samsung'un farklı bir tasarımı benimsediği cihaz direkt Apple Watch Ultra ile kıyaslanıyor. Normalde yuvarlak bir kasa tasarımıyla bizleri karşılayan Samsung Watch'lar bu 2024 modelinde yuvarlık bir kare ile bizleri karşılıyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA'NIN İÇİ NASIL?

Ekran yine yuvarlak ancak tercih edilen çerçeve saati daha yuvarlak bir kasaya kavuşturuyor. Öte yandan, cihaz güçlü pek çok özellik ile donatılmasının yanında yapay zeka özelliklerine sahip olarak da geliyor.

İç bileşenlerini merak edenler içinse direkt Samsung tarafından akıllı saatin bileşenlerinin ayrı ayrı gösterildiği görseller yayınlandı.

Gösterildiğine göre Watch Ultra modelinde 7 temel bileşen bulunuyor. BioActive Sensör bulunan cihazda arka dekor, ön ve arka kasa, baskılı devre kartı düzeneği, ekran, indeks ve saat kayışı yer alıyor. Burada öne çıkan BioActive Sensör, içerdiği 13 adet LED ile kalp atış hızı, oksijen seviyesi gibi veriler daha hassas bir şekilde takip edebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.