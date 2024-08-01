Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:14

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, T.P. ve İ.P'nin silah ticareti yaptığı bilgisini değerlendirerek, ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 4 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 203 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ve ruhsatsız tabanca buldu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.