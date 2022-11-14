Samsun'da epilepsi hastası evinde ölü bulundu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:58

Kemal Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'ta ikamet eden ve yalnız yaşayan epilepsi hastası Onur Günyeli'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUTFAKTA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Eve giren ekipler Günyeli'yi mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemeler sonrasında, epilepsi nöbeti geçiren Günyeli'nin açık kalan ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.