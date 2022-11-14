Samsun'da epilepsi hastası evinde ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde, yalnız yaşayan epilepsi hastası evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kemal Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'ta ikamet eden ve yalnız yaşayan epilepsi hastası Onur Günyeli'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MUTFAKTA HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Eve giren ekipler Günyeli'yi mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemeler sonrasında, epilepsi nöbeti geçiren Günyeli'nin açık kalan ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama