Samsun’da eşini fuhşa zorlayan erkek tutuklandı

Samsun’da kendi eşini fuhuş yapıp para getirmesi için zorladığı iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da eşini fuhşa zorlayan erkek tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:51

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da bir kadın, eşinin kendisini fuhuş yapmaya zorlayıp para getirmesini istemesi üzerine polisten yardım istedi.

Olayla ilgili S.Ç. isimli erkek Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun #fuhuş

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