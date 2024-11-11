Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 868 sentetik ecza hapı, 76,22 gram esrar, 30,87 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #Operasyon
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