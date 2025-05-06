Samsun'da evlat vahşeti: Babasını sopa ile darbetti, tutuklandı!

Samsun’da bir şahıs, sopa ile saldırdığı babasını hastanelik etti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da evlat vahşeti: Babasını sopa ile darbetti, tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:40

Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki bir çay ocağında, E.Ö. (28), babası M.Ö.’ye (51) ait iş yerine giderek burada babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., eline aldığı sopa ile babasına saldırarak darp etti. Ağır yaralanan baba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkeme tarafından ifadesi alınan E.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun #sopa

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