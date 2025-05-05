Samsun'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:39

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu işyerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun #fuhuş #Operasyon

İlgili Haberler

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!
Edirne'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama kararı!

Edirne'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama kararı!
13 kadın kurtarıldı... Kütahya'da 'fuhuş' operasyonu: 6 gözaltı

13 kadın kurtarıldı... Kütahya'da 'fuhuş' operasyonu: 6 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler