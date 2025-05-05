Samsun'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu işyerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: #Samsun #fuhuş #Operasyon
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