Samsun’da feci kaza... Seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:49
Samsun’da feci kaza... Seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
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Feci kaza, Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.’nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan’ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan (24) ve Emirhan Bircan (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Samsun kaza

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