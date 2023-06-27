Samsung Galaxy M34'ün özellikleri açıklandı

Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:35

Güncelleme: 27.06.2023 - 17:35

Teknoloji şirketi Samsung yeni orta sınıf telefonu Galaxy M34 5G'nin görsellerini Amazon Hindistan'da yayınladı.

Donanımhaber'in haberine göre görsellerde telefonun 120 Hz yenileme hızına sahip sAMOLED ekrana sahip olduğu belirtildi.

6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera yer alıyor. Ayrıca 2 tane de büyük ihtimalle makro ve geniş açılı olmak üzere kamera yer alıyor.

Siyah, beyaz ve mavi renklerde satışa sunulacak olan cihazın işlemcisi ise MediaTek Dimensity 7050 olarak tercih edilmiş.

Fiyatı hakkında ise bir açıklama bulunmadı ancak M serisi akıllı telefonlar orta segmentte yer aldığı için genelde 200 ila 250 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülüyor.

Bundan dolayı da cihazın bu fiyat bandında çıkması bekleniyor. Cihazın bütün özelliklerinin tanıtım tarihi ise 7 Temmuz olarak açıklandı.