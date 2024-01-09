Samsun'da feci olay... Binanın 5'inci katından aracın üstüne düştü!

Bafra'da yaşayan 53 yaşındaki E.A. adlı kişi, 5'inci kattaki balkondan dengesini kaybederek düştü. E.A.'nın ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:19
Samsun'da feci olay... Binanın 5'inci katından aracın üstüne düştü!
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında ikamet eden E.A. (53) adlı kişi, balkondan dengesini kaybederek binanın önünde bulunan hafif ticari aracın üstüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A., buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.


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