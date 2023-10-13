Balkondan düşmüştü... 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:43

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde 30 Eylül Cumartesi günü feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 3. katından dengesini kaybederek düşen Eylül Öztürk (16), Arhavi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

14 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI!

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eylül, yaşam mücadelesini kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile kabristanlığına defnedileceği aktarıldı.