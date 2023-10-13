Balkondan düşmüştü... 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti!

Artvin’in Arhavi ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 16 yaşındaki Eylül Öztürk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:36
Balkondan düşmüştü... 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde 30 Eylül Cumartesi günü feci bir olay yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre; bir apartmanın 3. katından dengesini kaybederek düşen Eylül Öztürk (16), Arhavi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

14 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI!

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eylül, yaşam mücadelesini kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile kabristanlığına defnedileceği aktarıldı.


apartman Arhavi Balkon 16 yaşında Artvin çocuğu eylül öztürk tedavi

İlgili Haberler

Yer Adana... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti!

Yer Adana... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti!
Artvin'de acı olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Artvin'de acı olay: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler