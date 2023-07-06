Samsun’da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Samsun’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri de müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Fabrika görevlileri, yangında 300 civarında hurda lastiğin zarar gördüğü bilgisini verdi.
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