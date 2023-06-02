Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü
Samsun'da hastane inşaatının birinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde devlet hastanesi inşaatının birinci katında çalışan Ragıp Uzun (33) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldıran Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnşaatın müteahhiti N.U., polis merkezine götürüldü.
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