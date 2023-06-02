2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü

Samsun'da hastane inşaatının birinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:55
Samsun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü
Abone Ol google-news

 Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde devlet hastanesi inşaatının birinci katında çalışan Ragıp Uzun (33) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldıran Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnşaatın müteahhiti N.U., polis merkezine götürüldü.


Samsun İşçi inşaat işçisi

İlgili Haberler

Meral Akşener, fabrika işçilerine seslendi: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum

Meral Akşener, fabrika işçilerine seslendi: Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum
İşçi, emekli ve memur temsilcileri 'alım gücü artışı ve demokrasi' talep ediyor: Gözler maaş zamlarında

İşçi, emekli ve memur temsilcileri 'alım gücü artışı ve demokrasi' talep ediyor: Gözler maaş zamlarında
Kocaeli'de TIR'a çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı

Kocaeli'de TIR'a çarparak devrilen servis aracındaki 13 işçi yaralandı

En Çok Okunan Haberler