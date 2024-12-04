Samsun'da 'kaçak kazı' operasyonu: Evinin bahçesinde 3 metrelik çukur açtı...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde evinin bahçesinde yaklaşık 3 metrelik çukur açıp kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 'kaçak kazı' operasyonu: Evinin bahçesinde 3 metrelik çukur açtı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:00

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü devriye faaliyeti sırasında bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukuru fark etti.

3 METRE DERİNLİĞİNDE...

Alanda inceleme yapan ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bahçenin kazı alanında yapılan aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, kürek, elektrik tesisatı, 2 projektör ve değişik ebatlarda matkap ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan evin sahibi Y.K.T. (34), jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Samsun

İlgili Haberler

Samsun'da ikinci el eşya dükkanında hırsızlık: 1 gözaltı

Samsun'da ikinci el eşya dükkanında hırsızlık: 1 gözaltı
Samsung ilginç bir patent başvurusunda bulundu

Samsung ilginç bir patent başvurusunda bulundu
Samsunspor'a kupada büyük şok; 3. Lig takımına elendiler

Samsunspor'a kupada büyük şok; 3. Lig takımına elendiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler