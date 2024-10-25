Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:34

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:35

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Bafra, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 44 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 23 bin 600 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi, 49 kilogram tütün, 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.