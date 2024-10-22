Samsung'dan üçe katlanır Telefon müjdesi: 2025'te geliyor!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:18

Akıllı telefon dünyasında katlanabilir modeller giderek daha popüler hale gelirken, Samsung bu alandaki liderliğini güçlendirmeyi planlıyor. Güvenilir kaynaklara göre, şirket üçe katlanabilir bir telefon üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni model, Samsung’un katlanabilir cihaz pazarında önemli bir yer edinmesine yardımcı olacak.

KATLANABİLİR TELEFONLARA TALEP BEKLENTİLERİN ALTINDA

Ancak Samsung’un katlanabilir telefonları, son dönemde beklentilerin altında talep görüyor. Özellikle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine olan düşük ilgi, şirketin satış tahminlerinde revizyona gitmesine neden oldu. Katlanabilir OLED panel siparişlerinde yüzde 10’un üzerinde bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Samsung’un üçe katlanır telefon rekabetinde yalnız olmadığı da bir gerçek. Huawei, kısa süre önce üçe katlanabilir telefonunu piyasaya sürdü ve bu alanda Samsung’a doğrudan rakip olma yolunda ilerliyor. Katlanabilir cihazların gelecekte sektörde önemli bir yere sahip olacağı görüşü, birçok üretici tarafından da paylaşılıyor.

ÜÇE KATLANIR TABLET DE YOLDA

Samsung, yalnızca üçe katlanır telefonlarla sınırlı kalmayarak, aynı zamanda üçe katlanır bir tablet üzerinde de çalışıyor. Kaynaklara göre, Galaxy Z Fold Tab adlı bu tabletin piyasaya çıkışı beklenenden daha yakın olabilir. Hatta, bu yıl tanıtılacak olan Galaxy Tab S9 serisi ile birlikte sahne alması bekleniyor.

Samsung, katlanabilir cihaz teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ederken, kullanıcılar da 2025’te gelecek olan üçe katlanır telefon ve diğer yenilikleri merakla bekliyor.