Samsun'da kazara kendini vuran avcı hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden ve kazara kendini vuran avcı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alaçam'da yaşayan Özgür Gevrekoğlu (32), arkadaşlarıyla Kızlan mevkisine ava gitti. Tüfekle kazara kendini vuran Gevrekoğlu ağır yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.
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