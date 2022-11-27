Samsun'da kazara kendini vuran avcı hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde arkadaşlarıyla ava giden ve kazara kendini vuran avcı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 17:30
Samsun'da kazara kendini vuran avcı hayatını kaybetti
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Alaçam'da yaşayan Özgür Gevrekoğlu (32), arkadaşlarıyla Kızlan mevkisine ava gitti. Tüfekle kazara kendini vuran Gevrekoğlu ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.


Samsun avcı silah

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