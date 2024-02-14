Samsun'da korkunç olay... Ailesi PUBG oynamasına izin vermeyince kendini vurdu

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:32

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:50

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi’nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerindeki tabancayla kendini kafasından vurdu.

Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



