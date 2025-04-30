Samsun'da korkutan yangın! Dumandan zehirlenen bir kişi öldü...

Samsun’da yangında dumandan zehirlenen zihinsel engelli 41 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da korkutan yangın! Dumandan zehirlenen bir kişi öldü...
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İHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:21

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3 katlı aile apartmanının birinci katında saat 06.45’te yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

KURTARILAMADI

Yangının çıktığı odada bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erdem Ekinci (41) dumandan zehirlendi. Ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erdem Ekinci’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis yangın yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #Yangın

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