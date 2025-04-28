Samsun’da baba ve 2 çocuğunun öldüğü heyelan faciasının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasının olay anı görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 23.20’de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
ANNE YARALI, BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya’nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.
FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasının kaydedildiği görüntülerde, büyük bir toprak yığınının ve kaya parçalarının ailenin otomobilinin üstüne yığıldığı anlar kameraya yansıdı.
Baba ve 2 çocuğu can verdi...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 28, 2025
Samsun'daki heyelan faciasının görüntüleri ortaya çıktı!https://t.co/aoryJGMxBg pic.twitter.com/m5jPNVaS1M
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