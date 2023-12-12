Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde ormana gömdükleri 2 kilo 358 gram metamfetaminle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:00
Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda 4 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Uyuşturucuyu Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde ormana sakladıklarının öğrenilmesiyle bölgede arama yapan ekipler, şüphelilerin toprağa gömdüğü 2 kilo 358 gram metamfetamin ile otomobillerinde ise 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 lira ve 200 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S., O.K., R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alındı.


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