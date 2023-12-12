Samsun'da ormana uyuşturucu sakladılar: 4 gözaltı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:00

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda 4 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Uyuşturucuyu Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde ormana sakladıklarının öğrenilmesiyle bölgede arama yapan ekipler, şüphelilerin toprağa gömdüğü 2 kilo 358 gram metamfetamin ile otomobillerinde ise 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 lira ve 200 euro ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S., O.K., R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alındı.