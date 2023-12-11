Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Kayseri'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:10
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son 1 haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir ekmeğin arasından uyuşturucu çıktığı görüldü.

Gözaltına alınan 45 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

29 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.


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