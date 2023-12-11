Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
Kayseri'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son 1 haftada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 45 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 436 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 32 gram esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında bir ekmeğin arasından uyuşturucu çıktığı görüldü.
Gözaltına alınan 45 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
29 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Akşener’in Ankara planı
- Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!
- Deniz Akkaya'dan olay yaratacak 'swinger' iddiası
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?
- 10 Aralık Masterchef'e veda eden isim...
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
- İsrailli uzmandan ‘Hamas’ itirafı
- Motokuryeyi suçladı!