Samsun'da ormanlık alanda ekili 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Samsun'da ormanlık alanda ekili 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ormanda arama yapan ekipler, 1430 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili E.I. gözaltına aldı.
Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den silahlı mesaj
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- ATM'lerde yeni dönem başlıyor!
- İBB’den açıklama geldi
- Dolar TL neden yükselişe geçti?
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- 9 maddede Sinan Ateş cinayeti
- 'Hak bazlı değişimler için laiklik şart'
- AKP'li Zeybekci içki kararını yargıya taşıyacak!