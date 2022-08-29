Samsun'da polislere tüfekle ateş eden kişi öldürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:18
Samsun'da polislere tüfekle ateş eden kişi öldürüldü
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Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi.

Polisler, şahsı yaralayarak etkisiz hale getirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 


Samsun polis

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