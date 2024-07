Türkiye bu olayı konuşmuştu... Fırındaki silahlı çatışmada sanığın savunması ortaya çıktı: 'Her şey 5 saniyede oldu'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:25

Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, fırında iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı.

Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel toprağa verilirken, cinayet şüphelisi Tüysüz ise hastanedeki tedavisinin ardından 13 Mart'ta tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkarıp ateş etti.

Lütfullah Tüysüz de belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı görüldü.

Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan ve poğaça almak için bekleyen abla kardeşin panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Lütfullah Tüysüz'ün, Osman Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonuyla uğraştığı görüldü.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede sanık Lütfullah Tüysüz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Tüysüz ile ölen Tüşümel'in yakınları hazır bulundu. Lütfullah Tüysüz duruşmadaki savunmasında, "Her şey 5 saniye içinde oldu. Oğlumu, okula bırakmak için fırında bekliyordum. 1 gün önce Osman Tüşümel'in oğlu ile tartışmıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havliyle ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu. Panik oldum" dedi.

4 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Tüşümel'in tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen 1 tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.