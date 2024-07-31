ABD'den Irak'ta silahlı gruplara hava saldırısı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:04

Güncelleme: 31.07.2024 - 11:04

ABD'li bir savunma yetkilisi, söz konusu saldırıya dair Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Babil vilayetindeki Musayyib bölgesinde insansız hava aracıyla saldırı yapmaya çalışan savaşçıları hedef aldığını söyledi.

Yetkili, "ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu insansız hava araçlarını ABD ve Koalisyon Güçleri için tehdit oluşturduğunu değerlendirdi. Bu eylem, ABD'nin personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" dedi.

Irak basınında çıkan haberlerde ise Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait karargahın hava saldırısına uğradığı, bölgede ölü ve yaralıların olduğu iddia edilmişti.

ABD'nin saldırısı, İsrail ordusunun Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef almasından saatler sonra gerçekleşti.