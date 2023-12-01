Samsun'da silahlı saldırı: 4 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde B.A. (24) aralarında husumet bulunan F.Ş. (30) G.G. (16) İ.P. (21) ve B.Y.'ye (15) tabanca ile ateş etti.
Bacaklarından yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından bir araçla Giresun'a kaçtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalandı.
Olayda B.A.'ya yardım ettiği tespit edilen A.S. (24) ve B.K. (24) de gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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