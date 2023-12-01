Samsun'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 10:01
Samsun'da silahlı saldırı: 4 yaralı
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Samsun'un Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde B.A. (24) aralarında husumet bulunan F.Ş. (30) G.G. (16) İ.P. (21) ve B.Y.'ye (15) tabanca ile ateş etti.

Bacaklarından yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bir araçla Giresun'a kaçtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalandı.

Olayda B.A.'ya yardım ettiği tespit edilen A.S. (24) ve B.K. (24) de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


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