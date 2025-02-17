Samsun'da şüpheli ölüm: Banyoda ölü bulundu!

Samsun’da bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Samsun'da şüpheli ölüm: Banyoda ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:56

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Kahveci (62) kız kardeşi tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz halde bulundu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet Kahveci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

Polis yaptığı incelemede banyoda yerde kontrol kalemi ve bir Alman firmasına ait elektrikli şofbenin sigorta kablosunun yanmış olduğunu ortaya çıkardı.

Mehmet Kahveci’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #banyo #ölü bulundu

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