Samsun'da şüpheli ölüm: Yaşlı kadın 7. kattan düştü!
Samsun'da 7. katın penceresinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde Gülseli Hıdır (75) 7. katın penceresinden düştü.
Ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşlı kadının cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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