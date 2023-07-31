Pencereden düşen 3.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:47

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:47

İstanbul Şişli’de meydana gelen olayda iddiaya göre, Taner Bardakçı evin salonunda oğlu Furkan Bardakçı ile bir süre oyun oynadıktan sonra uyuyakaldı. 3.5 yaşındaki Furkan, babasının uyumasının ardından pencere kenarındaki koltuğa çıktı.

Pencere pervazına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybeden Furkan, havanın sıcak olması nedeniyle açık bırakılan pencereden aşağı düştü. 4 katlı apartmanın 3. katından yaklaşık 10 metre yükseklikten yola düşen Furkan Bardakçı hayatını kaybetti.