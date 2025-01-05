Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında
Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, D.E. (24) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #amfetamin #Samsun
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