Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında

Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:19

Güncelleme: 05.01.2025 - 09:20

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, D.E. (24) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.