Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:19

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonda, D.E. (24) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada 268,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #amfetamin #Samsun

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