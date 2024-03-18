Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:17
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını değerlendirerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde T.Ç. ve O.Ç.'nin ikametlerinde yaptıkları aramada, 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği buldu.

İki şüpheli gözaltına alındı.


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