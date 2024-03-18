Eskişehir’de uyuşturucuya yönelik çalışma yapan polis ekipleri 47 şahsı yakaladı

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 47 şahsa işlem yapılırken, farklı tür ve miktarda uyuşturtucu madde ele geçirildi.

IHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:56
Eskişehir’de uyuşturucuya yönelik çalışma yapan polis ekipleri 47 şahsı yakaladı
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Edinilen bilgiye göre belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 olayda 12 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanıp, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 8 şüpheli serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLDİ

Yine ekiplerce uyuşturucu madde kullanma suçundan 18 olayda 23 şüpheli sahsa işlem yapıldı. Toplam 25 olayda 35 şüpheli sahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 31 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince şüpheli şahıslardan toplamda, 205 adet sentetik hap, 154,18 gram metamfetamin, 70 kök kenevir bitkisi, 41,55 gram esrar, 21,71 gram bonzai, 2 adet lsd, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 15 bin 200 TL sahte para olduğu değerlendirilen para ele geçirildi.


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