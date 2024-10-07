Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:06

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.

Adreslerde 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu operasyonu #uyuşturucu

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