Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler; 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: #gözaltı #narkotik #uyuşturucu #Samsun
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