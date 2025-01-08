Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler; 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.


Etiketler: #gözaltı #narkotik #uyuşturucu #Samsun

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