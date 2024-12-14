Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı: 'Yakmayın beni' diye yalvardı

Bursa’da devriye attığı sırada bir şahıstan şüphelenen bekçiler, şahsın üzerinden satışa hazır halde bulunan 47 gram metamfetamin ele geçirdi. Şahıs bekçilere, "Yakmayın beni" diye yalvardı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı: 'Yakmayın beni' diye yalvardı
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:25

Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde, Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı bekçiler devriye attıkları esnada göbeğinde şişlik olan bir şahıstan şüphelendi.

Yapılan üst aramasında şahsın göbek bölgesinde satışa hazır halde toplam 47 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden olduğu düşünülen 7 bin 350 lira ele geçirildi.

"YAKMAYIN BENİ"

Bekçiler tarafından gözaltına alınan Mehmet G. görevlilere "Yakmayın beni" diye yalvardı. Görevliler gözaltına aldıkları şahsı Çarşı Polis Merkezi’ne getirdi.

43 yaşındaki şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Bursa

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