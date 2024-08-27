Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:04

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:05

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Atakum ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve dijital materyaller elde edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.