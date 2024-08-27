Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:04
Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Atakum ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve dijital materyaller elde edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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