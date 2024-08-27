Samsun’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da siber polisi tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Atakum ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve dijital materyaller elde edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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