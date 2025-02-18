Samsun'daki komşu cinayetinde karar: Sanığa 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:45

Canik ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde 6 Kasım 2023'te saat 10.30 sıralarında kayıkla balık tutarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Ferhat Kılıç, komşusu Cemal Çayıroğlu'na telefonda konuşurken küfretti.

Bunun üzerine Çayıroğlu, Kılıç'ın yanına gitti. Çıkan tartışmada Çayıroğlu, pompalı tüfekle Kılıç'a 4 el ateş ederek kaçtı. Kılıç hayatını kaybetti, yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Cemal Çayıroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Duruşmaya Ferhat Kılıç'ın ailesi, Cemal Çayıroğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı 11 Şubat'ta görülen davada, mütalaasını açıkladı. Sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi.

Savcı ayrıca maktulün hakaret ve tehditte bulunduğunu belirtip, sanık için haksız tahrik indirimi de istedi.

'BİR OLAY VAR AMA SEBEPLERİ DE VAR'

Bugün görülen duruşmada son kez savunma yapan Cemal Çayıroğlu, "Evet, ortada olmuş bir olay var ama sebepleri de var. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Çayıroğlu'na 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 4 aya indirip, tutukluluğunun devamına karar verdi.