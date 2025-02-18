Ömer Çetinkaya cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çetinkaya'nın (31) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ömer Çetinkaya cinayetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:43

Afyonkarahisar- Antalya yolu Kaplıca Kavşağı yakınlarında 15 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında; Ömer Çetinkaya, Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan ve M.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Çetinkaya, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetinkaya, kurtarılamadı.

Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan ile M.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA

İfadelerinin ardından dün akşam sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan tutuklanırken, M.Y. adli kontrolle bırakıldı. 


Etiketler: #afyonkarahisar #Antalya

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