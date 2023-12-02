Sanal kumar siteleri kişisel verileri de riske atıyor: 'Bilgiler ele geçirilebilir...'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:22

Güncelleme: 02.12.2023 - 17:24

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan sanal bahis siteleri, kişisel verileri de tehdit altına alıyor. Sanal bahis sitelerine üye kişiler, dolandırılma, banke hesaplarının boşaltılması gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık özellikle son yıllarda yayıngınlaşan bu sitelerin ‘yüksek kazanç’ vaadi ile kullanıcıları cezbettiğini söyledi.

“Bu sitelere üye olmanın ve işlem yapmanın önemli kişisel veri riskleri de bulunuyor” diyen Kırık, “Yasa dışı sanal bahis sitelerine üye olmak için genellikle ad, soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler paylaşmak gerekiyor. Bu bilgiler, sitelerin veri ihlali veya kötüye kullanımı durumunda üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilir. Bu durum, kullanıcıların dolandırılması, kimlik hırsızlığı, kredi kartı hırsızlığı gibi birçok soruna yol açabilir” dedi.

ALTYAPILARI RİSKLİ

Kırık, sanal bahis sitelerinin genellikle kredi kartı, banka havalesi ya da kripto para gibi yöntemlerle para transferi yapılmasını sağladığına işaret ederek, “Bu yöntemler, kullanıcıların hesaplarının güvenliğini tehdit edebilir. Örneğin, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi durumunda kullanıcılar, yüksek miktarlarda para transferi ile dolandırılabilir” dedi.

Söz konusu sitelerin altyapılarına ilişkin de risklerin bulunduğuna dikkat çeken Kırık sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanal bahis sitelerinin ortak bir altyapı kullanması da bir başka risk faktörüdür. Bu durumda, bir sitede meydana gelen veri ihlali, diğer sitelerdeki kullanıcıların verilerini de riske atabilir. Yasa dışı bahis oynamak veya oynatmak, Türkiye'de suçtur. Bununla birlikte yasadışı sanal bahis dolandırıcılığı, yasa dışı sanal bahis siteleri tarafından kullanıcıları aldatmak amacıyla yapılan eylemlerdir. Bu eylemler, genellikle kullanıcıların parasını veya kişisel bilgilerini ele geçirmek amacıyla gerçekleştirilir. Kupon hilesi bunların başında yer almaktadır. Bu yöntemde, kullanıcılara kazandıkları bir kupon olduğunu söyleyerek, para çekmek için belirli bir miktarda para yatırmaları istenir. Ancak, bu kupon genellikle sahtedir ve kullanıcılar para yatırdıktan sonra paralarını çekemezler. Yasadışı sanal bahis sitelerinde kazanan kuponun ardından kullanıcılardan para çekmek için belirli bir miktarda para yatırmaları veya belge göndermeleri istenir. Ancak, kullanıcılar para yatırdıktan veya belge gönderdikten sonra paralarını çekemezler. Hatta bu kişiler verilerin çalınması ve yasadışı yollarda kimlik bilgilerinin kullanılmasına neden olabilir."