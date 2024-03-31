Sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu!

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy kullanmak üzere okula gelen yurttaşlar, sandık başında Erçetin sürprizi ile karşılaştı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:10
Sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu!
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Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı.

Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar, kameralara yansıdı.


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