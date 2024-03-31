Kuzenlerin muhtarlık seçimi tartışması kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mustafakemalpaşa'da bir eğlence sırasında, yerel seçimde akrabası olmayan bir muhtar adayını destekleyeceğini söyleyen Yusuf Yiğit, kuzenleri tarafından silahla öldürüldü. Olayda 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 08:35
Kuzenlerin muhtarlık seçimi tartışması kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen biligye göre; mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı.

Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.

1 ÇOCUK DA YARALANDI!

Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; 

şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.’nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y’yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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