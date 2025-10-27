Sanatçı Eda Saraç, sahnesine yetişirken Erdoğan için kurulan bariyerlere itiraz etti, tutuklandı: CHP'li isimlerden destek!

Sanatçı Eda Saraç, sahnesine yetişmeye çalışırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı nedeniyle kurulan bariyerlere itiraz ettiği için gözaltına alınmış ve ardından ‘cumhurbaşkanına hakaret suçlaması’yla yargılanmaya başlanmıştı.

Gözaltı sürecinde ters kelepçe uygulanarak darbedilen Saraç, dün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, beraberindeki CHP’li kadın milletvekilleriyle birlikte tiyatrocu Eda Saraç’ın Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmasında yer aldı.

"BU İKTİDAR SANATI, KADINI VE ÖZGÜRLÜĞÜ BASTIRMAK İSTİYOR AMA BAŞARAMAYACAK"

Asu Kaya, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir kadın, bir sanatçı sadece sahnesine yetişmeye çalıştı diye yerlerde sürükleniyor, ters kelepçeyle darp ediliyor ve tutuklanıyor. Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir. Bu ülkede ifade özgürlüğü ve kadın hakları iktidarın tahammülsüzlüğü karşısında hedef haline gelmiştir. Eda Saraç yalnız değildir. Bugün susturulmaya çalışılan sadece bir tiyatrocu değil, herkesin özgürlük hakkıdır. Bu iktidar sanatı, kadını ve özgürlüğü bastırmak istiyor ama başaramayacak. Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek ve adalet er ya da geç tecelli edecektir. Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Adalet eleştiriyi cezalandırmak için değil, hakkı ve hukuku korumak için vardır.”

Duruşmada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da yer aldı.