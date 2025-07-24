Sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde sanatçı Nurettin Rençber'in aile hekimi olarak görev yapan yeğeni Osman Aydın (48), evinde ölü bulundu.

Olay, Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok 1’inci katta meydana geldi. Aile hekimi Osman Aydın’dan haber alamayan iş arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın telefonu açmayınca arkadaşları, oturduğu sitenin görevlisine haber verdi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Görevlinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan komşuları ve iş arkadaşları gözyaşı döktü. Osman Aydın’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Dr. Aydın’ın 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.