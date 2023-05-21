Sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 21.05.2023 - 16:41

Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gören Nuri Sesigüzel, kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu dün hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının oğlu, kızları ve torunlarının taziyeleri kabul ettikleri törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, siyasetçi Mehmet Ağar, Mehmet Sevigen, Yavuz Ağıralioğlu ile Halk müziği sanatçıları Selahattin Alpay, Mahmut Tuncer, Ferhat Güzel, Yunus Bülbül ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata'nın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Aralarında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ın bulunduğu çok sayıda isim de cenazeye çelenk gönderdi.

"SEVİLEN BİR SANATÇI OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, babasının halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu ifade ederek “Babam, bir gün evvel sabaha karşı vefat etti. Sağlık sorunları vardı biraz. Türk halkına mal olmuş bir sanatçıydı. Burada, halkı ve sevenlerini, telefonla arayanları, sanatçı dostlarını gördükten sonra babamla bir kez daha gurur duyduk. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasiler, muhalefet liderleri, halk, sevenleri, iş arkadaşları hepsi sağ olsunlar. Biz burada ailecek gördük; sevilen bir sanatçı olduğunu hissettik. Babamızla gurur duyuyoruz. Yeni nesil tanımıyor olmasına rağmen, evlatları dört kardeşiz biz, bizler üzerinde emeği büyüktür. Beş tane de torunu var. Türk halkının başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

"15-20 GÜN EVVEL TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Türkücü Selahattin Alpay ise, “Halk müziğinde büyük bir mihenk taşını kaybettik. Allah nurlar içinde yatırsın diyorum. Kendi öz müziğimize yıllardır hizmet eden, hiç bıkmadan, usanmadan hizmet eden bir insandı. Onun kişiliğinden örnek aldığım çok şey vardı. Kimseye nasip olmayan bir şöhrete sahipti. Dinleyicisine asla ukalalık saygısızlık yapan biri değildi. Ben herşeyden önce onu bu konularda örnek almıştım. Hepimizin başı sağolsun. Halk müziğimizin başı sağolsun. Allah nur içinde yatırsın Ben 15 - 20 gün evvel telefonda görüştüm. Tabii ki, rahatsızdı. Periyodik olarak arıyordum. Nasılsın iyi misin ağabey diye. İnanır mısınız içimden birşeyler kıpırdadı. Allah hayırlı şifalar versin derken, birşeyler hissetmiştim. Allah nur içinde yatırsın " diye konuştu.

"SONRAKİ SANATÇILARA İLHAM OLMUŞTUR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Belki Anadolu'nun o güzel sesini derinliğini bütün Türkiye'ye yayma konusunda ilk seslendiren güçlü seslerden birisi olmuştur. Muhtemeldir ki, onun sesini radyodan duymayan, o devrin, o çağın insanlarının arasında kimse yoktur. Sonraki sanatçılara da ilham olmuştur, onlara yol açmıştır. Dolayısıyla sanat camiamızın başı sağolsun. Allah'tan rahmet diliyoruz, sevenlerine ve bütün ailesine de sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Nuri Sesigüzel'in cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.