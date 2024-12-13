Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında resen soruşturma başlatıldı

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında resen soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.


Etiketler: #Pınar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler