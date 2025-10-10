Sanatçı sendikalarından operasyona tepki: ‘Geçerli bir neden yok’

İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuna sanat dünyası ses yükseltti. Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, “Bu koşullarda sanatını yapmaya çalışan başarılı insanların hayatına bu şekilde gölge düşürerek soru işaretleri yaratmayı çok sorumsuzca buluyorum” dedi.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Genel Başkanı Fatih Özakoğlu ise “Bu gözaltılar kültür sanat alanına yönelik bir parmak sallama, gözdağı verme, ‘bana muhalefet ederseniz, başınıza her şey gelebilir’ türünden bir tehdit niteliğini taşıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuna tepkiler sürüyor. Operasyona sanat dünyası da ses yükseltti.

‘SORUMSUZCA BULUYORUM’

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, konuya ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Son derece üzücü bir hadise. İnsanlara kesin kanıt olmadan böyle bir deneyim yaşatmak bana çok acı geldi. Çok haksızca bir tutum olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir dayanak açıklayamıyorlar. Bir geçerli neden yok. Bu koşullarda sanatını yapmaya çalışan başarılı insanların hayatına bu şekilde gölge düşürerek soru işaretleri yaratmayı çok sorumsuzca buluyorum” dedi.

‘MUĞLAK SUÇ TANIMI KULLANIYORLAR’

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) Genel Başkanı Fatih Özakoğlu ise “Oyuncuların, müzisyenlerin, sosyal medya içerik üreticilerinin şafak operasyonlarıyla, ev baskınlarıyla gözaltına alınması, sahne performansları, giyim kuşamları, şarkı sözleri gerekçe gösterilerek soruşturmaya uğrayan müzisyenlerin ardından devletin kültür sanat alanı üzerindeki baskı kurma girişiminin devam ettiğine ilişkin kanımızı güçlendiriyor” dedi.

Gözaltıların güçlü bir suç şüphesine dayanmadığının altını çizen Özakoğlu, “Bu gözaltılar kültür sanat alanına yönelik bir parmak sallama, gözdağı verme, ‘bana muhalefet ederseniz, başınıza her şey gelebilir’ türünden bir tehdit niteliğini taşıyor. Uyuşturucu kullanma suçunu kolay kolay atamayacaklarından, ‘uyuşturucu kullanmaya özendirme’ gibi muğlak bir suç tanımını kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SORU İŞARETLERİ UYANDIRIYOR’

Devletin uyuşturucuya karşı mücadelesini desteklemesine karşın günah keçisinin sanatıçlar olarak seçilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Özakoğlu, “Gözaltına alınan sanatçı arkadaşlarımızın neredeyse hepsinin iktidara karşı olan muhalif tavrı yüzünden böyle bir soruşturmaya uğradığına ilişkin güçlü kanı, bizde devletin bu mücadeledeki ciddiyeti ve kararlılığı konusunda soru işaretleri uyandırıyor. Burada mesele gerçekten çok büyük bir toplumsal sorun olan uyuşturucuyla mücadele mi, yoksa muhalif bir tavıra sahip kültür sanat alanını iktidarın ideolojik formasyonu doğrultusunda yeniden şekillendirme çabası mı, bu bizde bir soru işareti” diye konuştu.