Sanatçı, yazar ve siyasetçiler minik SMA hastası İkra Deniz için bir araya geldi

11 Mart 2022 Cuma, 16:38

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sanatçı Zeynep Casalini’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayına katılarak minik İkra’ya destek oldu.

Başkan Aras’a, Gani Müjde, Nebil Özgentürk, Ömer Faruk Cengiz, Erdal Cindoruk, Cahit Berkay, Metin Uca, Nevzat Kanber, Halil Karahan, Figan Erozan, Nasuh Mahruki, Hüseyin Akşen, Tuba Torun ve Özlem Özdemir de eşlik etti.

Program sonunda yapılan yardımlarla İkra Deniz’in tedavisi için ihtiyaç duyulan paranın büyük kısmının toplandığı ve miktarın çok az bir bölümünün kaldığını belirten Başkan Ahmet Aras, Bodrum’da İkra Deniz için yerel bir kampanya yürüteceklerini de söyledi.